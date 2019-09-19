Зеленский утвердил делегацию на Генассамблею ООН и засекретил директивы
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Президент Владимир Зеленский сформировал своим указом делегацию Украины для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
В делегацию в США по итогу вошли глава МИД Вадим Пристайко, постпред при ООН Владимир Ельченко, заглавы ОП Игорь Жовква, замминистра иностранных дел Сергей Кислица.
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Кроме того, в США с президентом едут министр по делам ветеранов и ВОТ Оксана Коляда, начальник отдела ООН Департамента международных организаций МИД Виктория Кувшинникова, замглавы ГУ по вопросам внешней политики ОП Алексей Луцкевич.
Также в делегацию вошли и.о. глава Департамента международной безопасности МИД Руслан Нимчинский, директор департамента международных организаций МИД Евгения Филипенко и глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко (по согласию).
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Главой украинской делегации назначен Пристайко, замглавы - Ельченко. Глава делегации также сможет привлечь для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических работников.
Зеленский также утвердил директивы делегации Украины на 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые прилагаются к указу, но засекречены.
Напомним, 74-я Генассамблея ООН открылась вчера в Нью-Йорке. Во время нее президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
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