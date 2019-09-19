Зеленский утвердил делегацию на Генассамблею ООН и засекретил директивы

Президент утвердил состав делегации, которая отправляется на переговоры в Нью-Йорк.

Президент решил, кто летит вместе с ним в США president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский сформировал своим указом делегацию Украины для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В делегацию в США по итогу вошли глава МИД Вадим Пристайко, постпред при ООН Владимир Ельченко, заглавы ОП Игорь Жовква, замминистра иностранных дел Сергей Кислица.

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Кроме того, в США с президентом едут министр по делам ветеранов и ВОТ Оксана Коляда, начальник отдела ООН Департамента международных организаций МИД Виктория Кувшинникова, замглавы ГУ по вопросам внешней политики ОП Алексей Луцкевич.

Также в делегацию вошли и.о. глава Департамента международной безопасности МИД Руслан Нимчинский, директор департамента международных организаций МИД Евгения Филипенко и глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко (по согласию).

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Главой украинской делегации назначен Пристайко, замглавы - Ельченко. Глава делегации также сможет привлечь для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических работников.

Зеленский также утвердил директивы делегации Украины на 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые прилагаются к указу, но засекречены.

Напомним, 74-я Генассамблея ООН открылась вчера в Нью-Йорке. Во время нее президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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