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ГБР возбудило уголовное дело против Портнова: известны подробности

Комментариев: 2
Дело касается угроз со стороны Портнова прокурору Божко.
Портновым занялось ГБР
Портновым занялось ГБР
facebook.com/andrey.portnov.56

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту возможных угроз экс-первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова прокурору Генеральной прокуратуры Александру Божко.

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Об этом передают Українські новини, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесла Генпрокуратура, а расследование поручено ГБР, - сообщил собеседник издания.

Кроме того, эту информацию изданию подтвердили в ГПУ. Начальник управления спецрасследование Генпрокуратуры Сергей Горбатюк отметил, что дело действительно было возбуждено. Расследование передали в ГБР. Вероятно, оттуда его передали в полиции или вообще закрыли.

Да, такое уголовное производство регистрировалось и направлялось в ГБР. Возможно, оно уже закрыто или передано в полицию, - ответил Горбатюк.

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Следствию удалось установить, что в личной переписке Портнова с прокурором Божко юрист писал угрозы, используя нецензурные выражения. Причиной переписки стало то, что Божко на протяжении длительного времени отказывался закрывать уголовное дело против Портнова. Стоит отметит, что это дело было закрыто в начале сентября.

Напомним, Портнов пригрозил Порошенко арестом активов. Юрист продолжает публичную вражду с пятым президентом Украины.

 

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Теги: Портнов, угрозы, прокурор, Божко, уголовное дело
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Комментариев (2)
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PAINKILLER7    19.09.2019, 17:54
Оценка:  +2
PAINKILLER7
Довыпендривалось уе..ще ватное.
krolikoff_net    19.09.2019, 17:50
Оценка:  +1
krolikoff_net
Неужели Труба уже оттрубил свое ? Уберите эту свистульку с ГБР. Он позорит ведомоство.
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