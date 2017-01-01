Разумков передал закон об импичменте на подпись Зеленскому

Спикер подписал новый закон об импичменте главы государства.

Разумков подписал закон об импичменте и передал его в ОП Facebook Дмитрия Разумкова

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Спикер ВР Дмитрий Разумков сегодня подписал закон "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)", говорится на сайте парламента.

В данный момент документ уже передали на подпись президенту. Закон 1012 определяет основы привлечения президента Украины к уголовной ответственности путем устранения с должности.

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Саму процедуру сможет инициировать большинство депутатов. При этом Рада должна будет создать ВСК, куда войдут не только депутаты, но спецпрокурор и следователи САП. Данная комиссия подготовит выводы и предложения по обстоятельствам совершения президентом преступления.

После этого Раде придется обратиться в КСУ для получения заключения о соблюдении процедуры расследования, и в Верховный суд для заключения о том, что действия президента содержат признаки госизмены или другого преступления.

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И только после этого парламент сможет в 300 голосов убрать президента с поста в порядке импичмента. Если постановление провалят, спикер должен будет извиниться перед президентом от лица всей Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты разблокировали закон об импичменте.

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