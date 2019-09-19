Украинский пловец планирует переплыть Черное море в 2020 году

В случае успеха украинец станет первым, кому удалось вплавь преодолеть Черное море.

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Украинский пловец Михаил Романишин, который проплыл 985 км по украинской части Днепра от границы с Беларусью до Черного моря, планирует стать первым в мире человеком, который вплавь пересечет Черное море по маршруту Стамбул-Одесса. Об этом рассказал организатор проекта #ВплавьДнепр Максим Уракин на пресс-конференции в информационном агентстве “Интерфакс-Украина“.

По словам Уракина, преодоление Черного моря Романишин и его команда запланировали на лето 2020 года.

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Напоминаем, что проект #ВплавьДнепр стартовал 5 августа на границе с Беларусью и завершился 10 сентября в Херсоне. Проект продлился 36 дней, в течение которых пловец ежедневно преодолевал 30 км пути. Максимальное расстояние, которое Михаил проплыл за день, составило 38 км.

За преодоление Днепра украинец уже попал в Книгу рекордов interfax.com.ua

Заплыв #ВплавьДнепр попал в Книгу рекордов Украины. Но главной целью акции было отнюдь не это. Благодаря регулярному контролю за состоянием здоровья спортсмена были получены уникальные данные о реальных возможностях человеческого организма, его реакции на длительные физические нагрузки.

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Кроме того, регулярные и системные замеры воды по маршруту заплыва позволили собрать информацию о реальном состоянии экологии Днепра. Именно это и было главной целью акции - обратить внимание СМИ и общественности на проблемы экологии Днепра, а также популяризировать спорт, особенно среди детей и молодежи.

Напомним, украинский силач Сергей Конюшок установил новый рекорд, протянув 5 грузовиков.

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