"Обвиняют, навешивают ярлыки": РФ грозится прерывать все речи об аннексии

В Москве заявили, что слова об аннексии и оккупации Крыма - наступление на территориальную целостность РФ.

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В МИД РФ заявляют, что оставляют за собой право прерывать речи членов любых делегаций на совещании ОБСЕ по правам человека, которые будут говорить об аннексии Крыма. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев, передает УНИАН.

Российская сторона рассчитывает, что на совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения представителям российского гражданского общества будет предоставлено слово.

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"Мы переговорили с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека, объяснили ситуацию, сказали, что считаем недопустимыми попытки лишать слова тех, кто аккредитован на это мероприятие в соответствии с правилами и процедурами", - отметил он.

"Тем более абсурдно лишать слова на сессии, посвященной свободе выражения взглядов", - сказал Лукьянцев.

"Мы также сказали, что если будут продолжаться попытки лишать слова представителей нашего гражданского общества и другие провокации, то мы оставляем за собой право прерывать любые делегации и НПО, которые будут говорить о якобы аннексии и оккупации Крыма", - заявил он.

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"Мы видим в этом покушение на территориальную целостность нашей страны", - подчеркнул Лукьянцев.

Лукьянцев отметил, что РФ получала заверения, что всем представителям "русского гражданского общества", аккредитованных на мероприятие и выступают от своей организации, несмотря на все попытки их прервать, будет предоставлено слово.

"В целом, я не могу сказать, что обстановка на совещании улучшилась по сравнению с прошлым годом. Обстановка не улучшается, а порой только ухудшается. Очень много обвинений, критики, политизации, взаимных обвинений, попытки навесить ярлыки", - возмущен он.

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"Какие-то попытки услышать друг друга и прислушаться, найти какие-то точки соприкосновения почти не просматриваются", - заявил российский дипломат.

В Варшаве 16-27 сентября проходит Ежегодное совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в области прав человека и основных свобод, верховенства права, демократии, толерантности и недискриминации.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ выясняет, как пропагандисты из Крыма попали на заседание ОБСЕ.

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