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"Обвиняют, навешивают ярлыки": РФ грозится прерывать все речи об аннексии

Комментариев: 11
В Москве заявили, что слова об аннексии и оккупации Крыма - наступление на территориальную целостность РФ.
РФ грозится обрывать речи об украинском Крыме
РФ грозится обрывать речи об украинском Крыме
osce.org

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В МИД РФ заявляют, что оставляют за собой право прерывать речи членов любых делегаций на совещании ОБСЕ по правам человека, которые будут говорить об аннексии Крыма. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев, передает УНИАН.

Российская сторона рассчитывает, что на совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения представителям российского гражданского общества будет предоставлено слово.

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"Мы переговорили с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека, объяснили ситуацию, сказали, что считаем недопустимыми попытки лишать слова тех, кто аккредитован на это мероприятие в соответствии с правилами и процедурами", - отметил он.

"Тем более абсурдно лишать слова на сессии, посвященной свободе выражения взглядов", - сказал Лукьянцев.

"Мы также сказали, что если будут продолжаться попытки лишать слова представителей нашего гражданского общества и другие провокации, то мы оставляем за собой право прерывать любые делегации и НПО, которые будут говорить о якобы аннексии и оккупации Крыма", - заявил он.

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"Мы видим в этом покушение на территориальную целостность нашей страны", - подчеркнул Лукьянцев.

Лукьянцев отметил, что РФ получала заверения, что всем представителям "русского гражданского общества", аккредитованных на мероприятие и выступают от своей организации, несмотря на все попытки их прервать, будет предоставлено слово.

"В целом, я не могу сказать, что обстановка на совещании улучшилась по сравнению с прошлым годом. Обстановка не улучшается, а порой только ухудшается. Очень много обвинений, критики, политизации, взаимных обвинений, попытки навесить ярлыки", - возмущен он.

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"Какие-то попытки услышать друг друга и прислушаться, найти какие-то точки соприкосновения почти не просматриваются", - заявил российский дипломат.

В Варшаве 16-27 сентября проходит Ежегодное совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в области прав человека и основных свобод, верховенства права, демократии, толерантности и недискриминации.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ выясняет, как пропагандисты из Крыма попали на заседание ОБСЕ.

 

 

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Теги: РФ, Украина, Крым, аннексия, ЕС, ОБСЕ
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Комментариев (12)
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Брюква_и_Клюква    19.09.2019, 19:40
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Раньше мокши вели себя тише и не были такими борзыми. Причина? Очень просто - пораженческая политика зеленого болота
KIBARG    19.09.2019, 19:35
Оценка:  +1
KIBARG
Тоесть РФ не против оставить только за собой право не уважать территориальную целостность другого государства,и лишать других слова на сессии. Замечательный пример двойных стандартов.
KIBARG    19.09.2019, 19:21
Оценка:  +1
KIBARG
Тоесть РФ не против оставить только за собой право не уважать территориальную целостность другого государства,и лишать других слова на сессии. Замечательные двойные стандарты.
    19.09.2019, 19:12
Оценка:  0
Кацапы кипятком ссцут от правды!.. Правда глаза колет! Их карёжит и плющит от правды!.. Кремляди - "стеснительные" международные преступники!
Антибес    19.09.2019, 19:09
Оценка:  -2
Антибес
Всё правильно.А то от двойных стандартов уже аж тошнит.Израиль в открытую говорит об аннексии чужих территорий безо всяких референдумов.И это никого не ебёт.А в Крыму был всенародный Референдум,где крымчане добровольно сделали свой выбор.Но все"демократы"кукарекаю т об аннексии шестой год подряд.
    19.09.2019, 19:13
Оценка:  +2
"антибес" - да ты сущий бес просто!...
ВыВсеВрети    19.09.2019, 19:16
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
ну ты и тупой, рог!...или работа такая!...)))))))))
SINOBI-LIFE    19.09.2019, 19:03
Оценка:  -1
SINOBI-LIFE
Оккупант обиделся!!!
Антибес    19.09.2019, 19:10
Оценка:  -2
Антибес
Потрохоботу с кучей разных аккаунтов,никогда не бывшему в Крыму,конечно виднее кто в Коыму оккупант.))))))))))
    19.09.2019, 19:13
Оценка:  +2
"антибес" - да ты сущий бес просто!...
fulminate    19.09.2019, 18:49
Оценка:  0
fulminate
Есть более простой способ уйти от реальности - можно зажмурить глаза, закрыть уши руками и повторять "крымнаш а я в домике"))
LoveFreedom    19.09.2019, 18:47
Оценка:  +1
LoveFreedom
бидло воно і в африці бидло)
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