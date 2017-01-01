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В ГПУ появился департамент по особо важным делам

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Новый департамент будет работать над преступлениями, связанными с масштабными хищениями госсредств.
Рябошапка создал новый департамент в ГПУ
Рябошапка создал новый департамент в ГПУ
ГПУ

Генпрокурор Руслан Рябошапка в четверг, 19 сентября, подписал указ о создании Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В состав департамента будут входить пять отделов. Он будет подведомственным Генпрокуратуре.

Деятельность департамента будет сосредоточена на преступлениях, связанных с масштабными хищениями госсредств, преступлений в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом денег из банков с ущербом для государство, а также делами о посягательствах на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада приняла президентский законопроект о реформировании Генпрокуратуры.

 

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Теги: Генпрокуратура, ГПУ, Руслан Рябошапка
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Источник: korrespondent.net

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