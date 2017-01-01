Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября - СМИ

Дата встречи двух президентов, которую долго не могли согласовать, наконец, стала известна. Но пока неофициально.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 25 сентября depositphotos.com

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Как сообщается, запланированная продолжительность встречи — 45 минут.

Однако встреча может продлиться и дольше, — сообщил неназванный источник.

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Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и Трампа состоится в рамках сессии Генассамблеи с 23 по 26 сентября, но точная дата была не определена. Планируемые темы обсуждения двух президентов — Донбасс и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

Напомним, Зеленский поблагодарил Трампа за разблокирование военной помощи для Украины.

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