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Новый состав ЦИК назначат в октябре - Арахамия

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Ближайшая свободная дата, когда депутаты могут рассмотреть этот вопрос – 8 октября.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Facebook партии "Слуга народа"

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Верховная Рада может сформировать новый состав Центральной избирательной комиссии через две недели. Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, общаясь с журналистами в кулуарах парламента, сообщает Укринформ.

Рассматривать персональный состав ЦИК - на это нужно минимум полдня, а я думаю, что весь день, - сказал глава президентской фракции.

В то же время на вопрос, возможно ли рассмотрение этого вопроса через две недели, он ответил:

Я думаю, что где-то так.

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Для справки. Согласно календарному плану работы Верховной Рады, парламент возобновит работу в пленарном режиме с 8 октября. В течение двух недель, которые будут предшествовать этой дате, депутаты планируют работать с избирателями, а также в комитетах.

Напомним, Верховная Рада планировала назначить новый состав ЦИК в четверг, 19 сентября. Однако депутаты так и не успели рассмотреть этот вопрос.

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Теги: центральная избирательная комиссия, Верховная Рада, Арахамия
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