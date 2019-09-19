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Нуланд посоветовала Зеленскому, как говорить с Трампом

Комментариев: 3
Бывшая помощница госсекретаря США считает, что украинский президент сможет заинтересовать Трампа инвестициями в Украину. Она также посоветовала не втягиваться во внутриполитические дела США.
Нуланд заявила, что Зеленский может заинтересовать Трампа разговором об инвестициях в Украину
Нуланд заявила, что Зеленский может заинтересовать Трампа разговором об инвестициях в Украину
telegrafist.org

Президент Владимир Зеленский может заинтересовать президента США Дональда Трампа разговором о приватизации и открытии рынка земли. Об этом заявила бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью BBC News Украина в четверг, 19 сентября.

"Это значит, что сейчас у США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь вам с экономическим ростом, с благосостоянием, помочь с более европейским стилем в экономике", - считает Нуланд.

Она подчеркнула, что это может сделать Украину "более привлекательным магнитом для возвращения территорий".

Нуланд считает, что Зеленскому нужно дать понять Трампу, что санкции против России помогают усадить Путина за стол переговоров. Нужно объяснить Трампу, сказала она, что думать о снятии санкций можно, только если со стороны России будет реальный прогресс.

Также Нуланд выразила надежду, что новые лидеры Украины не дадут втянуть себя во внутриполитические дела США, кто бы за такими попытками ни стоял.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа должна состояться после Генассамблеи ООН, между 23-26 сентября. На встрече будет подниматься тема ситуации на Донбассе.

Встречу подтвердил Майк Пенс во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

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Теги: Украина-США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Виктория Нуланд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Хулиганка*    19.09.2019, 21:14
Оценка:  0
Хулиганка*
ах-ха-хах)))
эту майдантутую нудельман Зеленскому нужно слушать в самую последюнюю очередь и только для того. чтобы сделать все с точностью до наоборот - клинтоноидная коза обязательно нагадит.
толян04    19.09.2019, 20:33
Оценка:  +2
толян04
говорить надо жоска с ним)))
Брюква_и_Клюква    19.09.2019, 20:13
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Трамп тоже бывший клоун, но не идиот. Он прекрасно понимает, в чей карман уйдут его инвестиции. Поэтому, никаких инвестиций не будет.
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