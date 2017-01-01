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Пожар в Токио Стар: прокуратура сообщила о подозрении инженеру отеля

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Главного инженера отеля обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности. В отеле неоднократно перед пожаром срабатывали датчики защиты оборудования, но меры для устранения причин не были приняты.
Прокуратура сообщила о подозрении главному инженеру отеля Токио Стар
Прокуратура сообщила о подозрении главному инженеру отеля Токио Стар
ГБР

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении главному инженеру отеля Токио Стар из-за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 19 сентября.

С 2009 года вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице. Согласно информации из проверок органов ГСЧС, деятельность заведения годами велась с нарушениями пожарной безопасности.

Также отмечается, что в течение 2013-2018 годов руководство отеля вместе с инженером и администратором систематически мешало проверкам контролирующих органов.

"В июле этого года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако меры для установления причин неполадок и их устранения принято не было. В результате из-за трагической пожар в августе в отеле погибли люди", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате которого погибли девять человек и десять пострадали. Всего в отеле находились 200 человек, среди которых 30 иностранцев. 

Позже было установлено, что среди погибших гражданка Австралии, 10-летняя жительница Сум и ее мать, жители Днепра, Киева, Одесской области. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

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Теги: Одесса, пожар, прокуратура
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Источник: korrespondent.net

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