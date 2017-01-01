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В школьной столовой Одессы отравились 53 ребенка

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Более полусотни учеников обратились к врачам после употребления пищи в школьной столовой.
Пятеро детей оказались в больнице после обеда в школьной столовой
Пятеро детей оказались в больнице после обеда в школьной столовой
Думская

После посещения школьной столовой в школе №11 Одессы в больницу обратилось 53 ученика, пятеро из них были госпитализированы.

Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила пресс-служба ГСЧС.

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“19 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика школы № 11 Одессы, которые употребляли пищу в школьной столовой. По состоянию на 7.00 20 сентября на стационарном лечении находится пять человек“, – говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось 11 сентября, в харьковской школе 6 детей заболели менингитом.

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Теги: дети, Одесса, школа, отравление
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