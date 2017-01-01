В Измаиле с алкогольным опьянением госпитализировали двух детей

К счастью, детям вовремя была оказана медицинская помощь.

Девочке всего 12 лет 1news.zp.ua

В городе Измаил Одесской области полиция проводит проверку по факту алкогольного опьянения двух подростков.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на полицию.

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"О 15-летнем парне и 12-летней девушке, которые были госпитализированы в городскую больницу с признаками алкогольного опьянения, правоохранители узнали от врачей", - говорится в сообщении.

Пообщавшись с пациентами, полицейские выяснили, что оба в тот день употребляли водку: парень — дома у друзей, девушка — со сверстниками в городе.

Детям вовремя была оказана медицинская помощь и их здоровью уже ничего не угрожает.

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За ненадлежащий контроль за детьми к административной ответственности уже привлечены их родители. Кроме того, составлены протоколы по ст. 180 КУоАП на четырех человек, которые довели несовершеннолетних до состояния опьянения.

Как сообщалось 21 июня, каждый пятый украинский подросток выпивает алкоголь раз в три дня.

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