Синоптики советуют готовиться к осеннему холоду
Во многих областях страны сегодня будет холодно и дождливо. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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На западе страны преимущественно без осадков. Кратковременные дожди вероятны только в Ровно. Воздух прогреется всего от +12…+17 градусов по Цельсию.
На востоке Украины ситуация практически идентичная. На термометре +13…+16 градусов по Цельсию. В Сумах и Харькове вероятны осадки в виде кратковременного дождя.
Южным регионам сегодня обещают +15…+18 градусов по Цельсию. В Херсоне, Одессе и Крыму вероятны дожди.
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В северной части страны сегодня дождливо. На протяжении дня ожидаются кратковременные дожди. На улице +12…+14 градусов по Цельсию.
В Центральной Украине 20 сентября ожидается дождливая погода. температура воздуха +13…+15 градусов по Цельсию.
В Киеве сегодня облачно, вероятны кратковременные дожди. Воздух прогреется в пределах +11…+13 градусов по Цельсию.
Напомним, в Карпатах выпал снег. На горе Поп Иван сегодня заснежило.
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