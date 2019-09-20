Страсти в Раде: Разумков нарушил регламент и досрочно закрыл заседание

Обстановка в парламенте накаляется.

Вчерашнее заседание Верховной Рады закончилось скандалом с участием как народных избранников, так и спикера парламента Дмитрия Разумкова. Об этом передает NEWSONE.

Читай также: Нет реакции на “русский Крым“: Украина может совсем уйти с совещания ОБСЕ

Во время рассмотрения законопроекта №1009, в котором говорится об изменении Уголовного кодекса, некоторые народные избранники возмутились определенными моментами нового закона.

В частности недовольными были и депутаты от фракции “Слуга народа“.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сначала отправил нардепов на получасовой перерыв. Далее дважды приостановил голосование. После этого Разумкову напомнили, что такие действия нарушают регламент.

Читай также: “Чаты разрывались“: “Слуги“ рассказали о скандале из-за императивного мандата

Между Разумковым и депутатами завязался спор, после которого спикер поставил на голосование предложение отправить законопроект на повторное второе чтение. Нардепы поддержали его. После этого Разумков закрыл вечернее пленарное заседание.

Напомним, журналиста “Схем” Ткача включили включили в Совет по свободе слова без его ведома. Журналист узнал о включении в Совет по свободе слова случайно.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.