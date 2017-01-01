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Суд обязал ГПУ завершить расследование всех дел против Клюева

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Бывшему главе АП сообщено о подозрении в рамках 2 уголовных производств.
Экс-глава АП объявлен в розыск
Экс-глава АП объявлен в розыск
EPA/UPG

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Суд обязал Генеральную прокуратуру до 5 октября завершить расследование всех уголовных производств против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Защита Клюева подала ходатайство в суд с требованием возобновить остановленное следствием расследование дел Клюева и установить срок для его завершения.

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Отмечается, что экс-глава АП объявлен в розыск и ему сообщено о подозрении в рамках 2 уголовных производств. В частности, ему сообщено о подозрении в хищении госсредств в особо крупных размерах, в превышении власти и препятствовании митингам активистов Евромайдана.

Указано, что еще в 2016 году в Генпрокуратуру России  был отправлен запрос о взятии под стражу Клюева, но РФ отказала Украине в этой просьбе. В итоге в начале сентября суд частично удовлетворил ходатайство защиты и обязал украинскую прокуратуру в течение 30 дней завершить расследование дел против Клюева. Прокуратура подала апелляцию на это решение.

Напомним, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Клюева кандидатом в депутаты Верховной Рады.

Как сообщалось 19 сентября, суд отменил домашний арест Ефремова.

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Теги: Андрей Клюев, ГПУ, суд
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