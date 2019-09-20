В Днепре сотрудники прокуратуры не дали экспертам взять пробы бетона на Центральном мосту

Предполагается, что это было сделано, чтобы скрыть подложную экспертизу.

Часть образцов люди в гражданской одежде упаковали в мешки и увезли dpchas.com.ua

В городе Днепр на недавно открытом после ремонта мосту вечером 19 сентября несколько сотрудников прокуратуры Днепропетровской области парализовали работу экспертов Научно-исследовательского института строительных конструкций.

Об этом сообщает Днепр Час.

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"Не представив никаких документов, правоохранители изъяли у специалистов сертифицированное оборудование для снятия проб бетона на Центральном мосту. Часть образцов люди в гражданской одежде упаковали в мешки и увезли. Несколько срезов были повреждены, очевидно, намеренно", - говорится в сообщении.

Представители прокуратуры назвали это "следственными действиями". После того, как на место прибыли журналисты, правоохранители составили так называемый протокол осмотра места происшествия (такая форма составляется лишь на месте преступления, - ред.).

"Мы брали образцы бетона. Пришли представители прокуратуры, которые нас задержали, и не дают проводить дальше работы. Конфисковали наше оборудование, конфисковали образцы, которые мы взяли", – рассказал представитель института Андрей Белоконь.

Анализ на соответствие качеству был оплачен по договору между институтом и генподрядчиком ремонта моста - предприятием "Маст-Буд", чей основатель Михаил Беккер сейчас находится под стражей.

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Как и ряду других обвиняемых по делу Центрального моста, Беккеру инкриминируют нанесение ущерба городскому бюджету в размере около 29 млн грн. Сумма рассчитана якобы на основании экспертизы, проведённой областной прокуратурой. Вместе с тем, документы этого исследования не были представлены ни суду, ни обвиняемым.

По данным источника в прокуратуре, сегодняшние действия правоохранителей были намеренной попыткой остановить государственное исследование качества бетона, так как эти данные невыгодны следствию, построенному на фактически подложной экспертизе.

Как сообщалось 16 сентября, Национальная полиция объявила в розыск заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, а также начальников управлений городского совета и представителя госпредприятия, которое осуществляло технический надзор ремонта нового моста в связи с тем, что они скрываются от следствия.

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