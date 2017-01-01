До драки не дошло: Тимошенко поссорилась с министром в прямом эфире

Политик и министр поссорились из-за земли.

Вчера в прямом эфире политического ток-шоу “Право на владу” лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко повздорила с министром экономического развития Тимофеем Миловановым.

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Политик и министр повздорили из-за открытия в Украине рынка земли. Тимошенко заявила, что украинские фермеры не могут дать что-то в залог банкам для кредитования покупки земли.

Милованов в свою очередь, отметил, что инструментом, на который будут выдавать залог, будет сама земля. Лидер “Батькивщины” не согласилась, перебила министра и отметила, что в нашем государстве нет надежных банков.

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Министр попросил его не перебивать и пригрозил, что и вовсе перестанет отвечать. Он призвал Юлию Владимировну поехать посмотреть на землю, на которой якобы ничего не растет.

Перепалку между политиком и министром остановила ведущая Наталья Мосейчук. Между тем, министр не остановился и подчеркнул, что люди должны знать правду.

Напомним, Тищенко снова оконфузился и сбежал от журналистки. “Слуга народа” напрочь отказывается общаться с журналистами.

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