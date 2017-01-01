В США разгорается скандал с разведкой из-за звонка Трампа Зеленскому - WP

Демократы изучают, пытались ли Трамп и его адвокат манипулировать украинским правительством, чтобы помочь в предвыборной кампании лидеру США.

Трамп якобы поговорил с Зеленским две недели назад о чем-то, что смутило разведку США коллаж фотографий

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В США разгорается новый скандал из-за Украины - информатор из Национальной разведки пожаловался руководству после разговора Дональда Трампа с “неназванным лидером”. Об этом пишет Washington Post.

При этом за пару недель до скандала президент США разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Жалоба касалась “обещания”, которое дал Трамп. Оно было настолько тревожным, что сотрудник разведки США, работавший в Белом доме, отправился к генеральному инспектору Нацразведки, пишет издание.

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Демократы расследуют, пытались ли Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани манипулировать украинским правительством, чтобы помочь в предвыборной кампании американского лидера.

Законодатели потребовали полную стенограмму и список участников по вызову. Представитель Белого дома от комментариев отказался.

В четверг генеральный инспектор за закрытыми дверьми дал показания Комитету по разведке. В течение трех часов Майкл Аткинсон отказывался обсуждать с ними содержание жалобы, говоря, что он не уполномочен это делать.

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По окончании встречи глава комитета Адам Шифф пригрозил судебным иском, если сотрудники разведки не поделятся жалобой заявителя.

“Мы полны решимости сделать все от нас зависящее, чтобы убедиться, что национальная безопасность защищена, - подчеркнул он. - Кто-то пытается манипулировать системой, чтобы скрыть информацию о срочном вопросе от Конгресса”.

“Есть много признаков того, что это был кто-то с более высокой зарплатой, чем директор национальной разведки”, - считает Шифф.

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Трамп отрицает, что делал что-то неподобающее: “Практически в любое время, когда я разговариваю по телефону с иностранным лидером, я понимаю, что может быть много людей, которые слушают из различных агентств США, не говоря уже об иностранных”.

“Зная все это, достаточно ли я глуп, чтобы сказать что-то неуместное иностранному лидер во время такого потенциально “густонаселенного” вызова?”, - отреагировал он.

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И.о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр должен дать показания перед Комитетом по разведке на открытом заседании в следующий четверг.

Трампа и Трампа и Джулиани обвиняют в попытках заставить правительство Украины провести два политически мотивированных расследования - одно, чтобы помочь Полу Манафорту, который находится в тюрьме, а второе - против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Напомним, ранее стало известно, когда Владимир Зеленский выступит на Генассамблее ООН.

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