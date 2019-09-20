44 "Слуги" заблокировали расследование дел против депутатов - Щабунин

44 депутата от "Слуги народа" не позволили отменить "поправки Лозового" и прослушивать нардепов без разрешения Рады.

Депутаты не захотели позволить расследовать дела против них УНИАН

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44 нардепа от "Слуги народа" заблокировали отмену депутатской неприкосновенности, а также прослушку для НАБУ и отмену "поправок Лозового". Об этом сообщил глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, пишет "Украинская правда".

19 сентября столько присутствующих в Верховной Раде "слуг народа" не проголосовали за президентский законопроект №1009.

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По словам Шабунина, хотя нардепы исключили из Конституции норму об иммунитете, КПК и закон о статусе народного депутата требуют разрешения парламента для прослушивания или обыска депутата.

"Если эти нормы не убрать, то даже после вступления в силу изменений в Конституцию, расследовать действия депутатов будет почти невозможно. А как их расследовать, если для следственных действий по ним все равно нужно разрешение Рады?" - пояснил он.

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"А если нельзя нормально расследовать, то до вручения подозрения и задержания даже не дойдет. И что толку, что подозрение теперь можно без разрешения Рады вручить, если собрать для нее доказательства и дальше будет почти невозможно", - возмутился Шабунин.

Похоже, что часть "Слуг народа" очень хотят сохранить свою депутатскую неприкосновенность, считает он. "Это при том, что и они, и Зеленский обещали ее отменить. Так же они обещали разрешить НАБУ самостоятельную прослушку и отменить поправку Лозового. Все это было в проваленном законе", - подчеркнул он.

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Провалили голосование не только 44 "слуги народа", но и фракции "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "ОПЗЖ" полным составом, уточнил он.

"Часть депутатов уверяют, что запутались и поверили, что прослушивать их будут без решения суда. Большей глупости трудно и представить. Прослушка возможна только с разрешения суда!", - отметил Шабунин.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Слуге народа" передумали разрешать прослушку депутатов.

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