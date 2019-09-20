Пожар в Луцком военном госпитале: Крыша и верхний этаж уничтожены

В результате масштабного пожара никто из людей не пострадал.

В Луцком гарнизонном военном госпитале в ночь на 20 сентября произошел пожар, огонь полностью уничтожил крышу и часть верхнего этажа.

Об этом сообщают “Волынские новости“ со ссылкойна ГСЧС в Волынской области.

Читай также: Пожар в Токио Стар: прокуратура сообщила о подозрении инженеру отеля

Сотрудники ГСЧС уточняют, что сообщение о пожаре в госпитале на улице Сенаторши Левчановской поступило 20 сентября в 02:25. В 3:12 пожар локализовали, а в 5:00 ликвидировали.

Спасатели эвакуировали пациентов и персонал госпиталя. В целом эвакуирован 91 человека, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациентов госпиталя разместили в Луцкой городской клинической больнице.

Как сообщалось 18 сентября, в Днепре пожар произошел на набережной Победы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.