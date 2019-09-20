Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожар в Луцком военном госпитале: Крыша и верхний этаж уничтожены

Комментариев: 4
В результате масштабного пожара никто из людей не пострадал.
Спасатели эвакуировали пациентов и персонал госпиталя
Спасатели эвакуировали пациентов и персонал госпиталя
volynnews.com

В Луцком гарнизонном военном госпитале в ночь на 20 сентября произошел пожар, огонь полностью уничтожил крышу и часть верхнего этажа.

Об этом сообщают “Волынские новости“ со ссылкойна ГСЧС в Волынской области.

Читай также: Пожар в Токио Стар: прокуратура сообщила о подозрении инженеру отеля

Сотрудники ГСЧС уточняют, что сообщение о пожаре в госпитале на улице Сенаторши Левчановской поступило 20 сентября в 02:25. В 3:12 пожар локализовали, а в 5:00 ликвидировали.

Спасатели эвакуировали пациентов и персонал госпиталя. В целом эвакуирован 91 человека, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациентов госпиталя разместили в Луцкой городской клинической больнице.

Как сообщалось 18 сентября, в Днепре пожар произошел на набережной Победы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Луцк, пожар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Зарин_и_Зоман    20.09.2019, 12:15
Оценка:  -2
Зарин_и_Зоман
Антибес и Т-рекс! Простите, но Вы - два моральных урода.
Антибес    20.09.2019, 12:18
Оценка:  +1
Антибес
Прощаю вас обоих,Зарин и Зоман.Можете оба подниматься с колен.
T-REX2    20.09.2019, 11:29
Оценка:  0
T-REX2
Горить госпіталь в Луцьку----тай нехай горить
Антибес    20.09.2019, 11:27
Оценка:  0
Антибес
Гори,гори ясно,чтобы не погасло!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь