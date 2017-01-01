Верховная Рада приступила к рассмотрению госбюджета на 2020 год

Пока депутаты знакомятся с общими положениями законопроекта и вносят первые предложения.

Верховная Рада знакомится с проектом госбюджета на 2020 г. rada.gov.ua

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В пятницу, 20 сентября, в Верховной Раде депутаты проведут предварительное ознакомление с проектом закона №2000 “О государственном бюджете Украины на 2020 год“.

Презентацию законопроекта для народных избранников провела министр финансов Украины Оксана Маркарова, после чего депутаты приступили к обсуждению документа.

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Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил журналистам, что решение о том, пройдет ли сегодня голосование в первом чтении проекта государственного бюджета, будет принято по результатам его представления. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.

Давайте посмотрим. Этот вопрос стоит как презентация бюджета. По результатам того, как он будет представлен, будет принято решение, – сказал Стефанчук.

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Депутат также отметил, что внесенный в Раду проект – “это только первый вариант“, который Кабинет Министров смог сформировать за 15 суток, и заявил, что к нему уже есть вопросы. В частности, депутаты недовольны предложением повысить размер минимальной заработной платы на 550 грн:

Это то, что абсолютно не устраивает нас, и это то, что не отвечает данным обещаниям, - заявил Стефанчук.

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Для справки. Проект госбюджета на 2020 год был подан в Раду Кабинетом Министров 15 сентября. Согласно тексту документа, доходы госбюджета на 2020 год составят почти 1,08 трлн грн, расходы – 1,17 трлн грн. Предельный дефицит госбюджета 95,131 млрд грн.

Прожиточный минимум, прописанный в проекте госбюджета, составляет для трудоспособных лиц с 1 января – 2102 грн в месяц, с 1 июля – 2197 грн в месяц, с 1 декабря – 2270 грн в месяц.

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В законопроекте также предлагается установить с 1 января 2020 года минимальную заработную плату в размере 4723 грн в месяц.

Законопроект о государственном бюджете Украины депутаты рассматривают в трех чтениях. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Напомним, вчера Разумков нарушил регламент и досрочно закрыл заседание Верховной Рады.

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