Нацгвардию хотят разделить на три части - МВД считает, это ее развалит

В Офисе президента предложили разделить Национальную гвардию, переподчинив президенту только одну часть.

Богдан считает, что часть Нацгвардии можно переподчинить Минобороны president.gov.ua

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Национальную гвардию могут разделить между двумя министерствами и президентом. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан, пишет BBC News Украина.

“Национальная гвардия - это совокупность различных подразделений. Мы считаем, что часть Национальной гвардии может и должен остаться в МВД“, - пояснил он.

“Часть боевых подразделений, участвующих в военном конфликте на Востоке, должна быть переподчинена Министерству обороны или Генеральному штабу. А часть подразделений - отойти напрямую президенту“, - считает Богдан.

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В МВД протестуют, что это развалит Нацгвардию. По мнению источника в министерстве, гвардейцы и так находятся в президетський вертикали.

“Для любого украинского военного президент, который по Конституции является Верховным главнокомандующим ВСУ, и так является высшим руководителем“, - заверили у Арсена Авакова.

“Нацгвардия логично и естественно находится в структуре МВД именно потому, что несет правоохранительную функцию в том числе. 14 из 19 функций, которые возложены законом на Нацгвардию, являются правоохранительными по своей сути“, - объяснили в МВД.

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Вывод структуры из состава МВД поставит под сомнение целесообразность дальнейшей службы гвардейцев-добровольцев, осложнит взаимодействие с полицией, а также создаст проблемы в процессе бюджетирования и управления, уверены в ведомстве.

А еще это потянет дополнительные финансовые расходы из государственного бюджета, хотя у президента уверяют - никаких дополнительных расходов не будет.

“Пребывание Нацгвардии в составе МВД - это эффективная модель, разрушение которой принесет гораздо больше вреда, чем пользы“, - уверены в МВД.

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“И очевидно, эта идея продиктована политическими соображениями - усилить влияние президента и его Офиса и ослабить министра внутренних дел“, - рассказал источник из окружения Авакова.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД ведет переговоры с Францией о закупке катеров для пограничников.

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