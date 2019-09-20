Нардеп Соломчук “засветил” кроссовки стоимостью десятка пенсий

“Слуга народа” любит популярные бренды.

Новый состав Верховной Рады привлекает внимание прессы каждый день. В этот раз объективы фотоаппаратов зафиксировали стильные кроссовки депутата от “Слуги народа” 38-летнего Дмитрия Соломчука. Об этом пишет Страна.

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На очередное заседания Верховной Рады Соломчук пришел в кроссовках известного итальянского дома мод Valentino. Журналисты выяснили, что такая роскошная модель кроссовок от культового бренда стоит немалых денег. За пару такой обуви нужно заплатить €520, а согласно нынешнему курсу НБУ - это 14 180 гривен. Кроссовки сделаны из кожи и замши.

Стомость - более 14 тысяч грн скриншот

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Судя по всему, нардеп владеет неплохим вкусом. Он выбрал модель, которая пользуется популярностью уже несколько сезонов подряд. Он сочетал такие кроссовки со стильным серым клетчатым костюмом, который тоже вписывается в тренд осени 2019 года.

Стоит отметить, что семья Соломчука владеет крупным бизнесом по розничной торговле топливом и производством запчастей для сельхозтехники. Вероятно, нардепу ничего не стоит купить себе кроссовки известного бренда, даже если их стоимость превышает пару десятков пенсий.

Напомним, у закарпатского нардепа заметили дорогой аксессуар. Нардеп Петевка является двоюродным братом Виктора, Ивана и Павла Балог.

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