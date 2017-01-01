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Зеленский назначил главу внешней разведки Украины

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Главным разведчиком страны стал бывший заместитель руководителя этой службы.
Новы глава Службы внешней разведки Украины Валерий Евдокимов
Новы глава Службы внешней разведки Украины Валерий Евдокимов
szru.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины. Информация об этом содержится на официальном интернет-портале главы государства.

Как следует из указов №709 / 2019  и №710 / 2019, Валерий Евдокимов был освобожден от должности заместителя руководителя внешней разведки и назначен главой этой Службы.

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Должность главы Службы внешней разведки Украины оставалась вакантной с 11 сентября этого года, когда Зеленский уволил с нее Владислава Бухарева и назначил его первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Напомним, Зеленский уволил шестерых глав РГА в Ровенской области.

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Теги: Зеленский, Служба внешней разведки, назначение
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