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Вакарчук не прогулял работу в Раде из-за концерта в Минске

Комментариев: 6
Рабочий график Вакарчука сегодня будет максимально жестким.
Вечером в 20:00 Вакарчук должен выступить в Миснке
Вечером в 20:00 Вакарчук должен выступить в Миснке
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/

Известный украинский политик и музыкант Святослав Вакарчук не стал прогуливать заседание Верховной Рады из-за концерта “Океана Эльзы” в Минске. Об этом передают Акценты.

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Сегодня вечером Вакарчук со своей группой должен дать концерт своим поклонникам в Минске. Концерт был запланирован еще зимой прошлого года, когда музыкант еще не объявлял о начале политической карьеры.

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К слову, это первый концерт Вакарчука в Минске за последние два года. Поклонники были обеспокоены тем, что ОЭ не приедет в Минск, но мероприятие отменять не стали.

Интересно, что в 10 утра Вакарчук появился в Верховной Раде на пленарном заседании. Оно запланировано примерно до 14:00. После этого Вакарчук-политик отправится в аэропорт, а вечером выйдет на сцену Вакарчук-музыкант.

Напомним, Святослав Вакарчук спел на концерте с ТНМК перед первым днем в Раде. Музыкант заявил, что еще долго у него не будет доступа к микрофону.

 

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Теги: Вакарчук, концерт, Рада, парламент, Минск
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Комментариев (6)
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asfd0    20.09.2019, 12:48
Оценка:  +1
asfd0
От него там толку как от козла молока. Няхай едить в Минск бацьку потешить.
asfd0    20.09.2019, 12:49
Оценка:  0
asfd0
Когда ещё для них депутат ВР петь будет.
T-REX2    20.09.2019, 12:44
Оценка:  +1
T-REX2
Смотри Сявко,по стопам Грыба пойдешь
СтальнаяКрыса    20.09.2019, 13:24
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Хорошо бы, но у него дипломатический паспорт, а таких нельзя арестовывать, будет большой скандал. Да и наше СБУ тогда кого то из россиян с дип. паспортом арестует и потребует обмен.
T-REX2    20.09.2019, 13:29
Оценка:  -1
T-REX2
а с какого у него диппаспорт,он что дипломат,министр,,,он едет как лабух
alex-zol    20.09.2019, 12:37
Оценка:  +1
alex-zol
некчемное грантоедское чучело.
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