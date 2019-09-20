Вакарчук не прогулял работу в Раде из-за концерта в Минске

Рабочий график Вакарчука сегодня будет максимально жестким.

Известный украинский политик и музыкант Святослав Вакарчук не стал прогуливать заседание Верховной Рады из-за концерта “Океана Эльзы” в Минске. Об этом передают Акценты.

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Сегодня вечером Вакарчук со своей группой должен дать концерт своим поклонникам в Минске. Концерт был запланирован еще зимой прошлого года, когда музыкант еще не объявлял о начале политической карьеры.

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К слову, это первый концерт Вакарчука в Минске за последние два года. Поклонники были обеспокоены тем, что ОЭ не приедет в Минск, но мероприятие отменять не стали.

Интересно, что в 10 утра Вакарчук появился в Верховной Раде на пленарном заседании. Оно запланировано примерно до 14:00. После этого Вакарчук-политик отправится в аэропорт, а вечером выйдет на сцену Вакарчук-музыкант.

Напомним, Святослав Вакарчук спел на концерте с ТНМК перед первым днем в Раде. Музыкант заявил, что еще долго у него не будет доступа к микрофону.

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