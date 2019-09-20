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Ночью в Одессе нашли брошенного ребенка в коляске

Комментариев: 1
Сейчас полиция ищет родителей мальчика.
Ночью в Одессе нашли брошенного ребенка в коляске
© facebook.com/odesapolice
Фото 1/3
  • Патрульные согрели и успокоили малыша
  • Патрульные согрели и успокоили малыша
  • Патрульные согрели и успокоили малыша
Ночью в Одессе нашли брошенного ребенка в коляске
Патрульные согрели и успокоили малыша
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Брошенного ребенка в коляске обнаружили прохожие минувшей ночью на улице Пантелеймоновской в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одессы.

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Вызов поступил около двух часов ночи. Позвонившая в полицию прохожая рассказала, что видела как женщина, вероятно мать мальчика, в состоянии алкогольного опьянения оставила ребенка на улице и ушла в неизвестном направлении. Рядом с коляской находились детские вещи.

На вид ребенку около двух лет. Патрульные согрели и успокоили малыша и передали его группе по противодействию домашнему насилию.

Как сообщалось 11 августа, в Днепре пьяная мать шла с коляской по улице и поила младенца водкой.

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Теги: ребенок, мальчик, Одесса, мать, алкоголичка
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Комментариев (1)
alex-zol    20.09.2019, 12:36
Оценка:  +1
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