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Учения Rapid Trident-2019 в объективе фотокамер

Комментариев: 2
Во Львовской области пятый день идут активные тренировки украинских и НАТОвских военных.
Учения Rapid Trident-2019 в объективе фотокамер
© mil.gov.ua
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Учения Rapid Trident-2019 в объективе фотокамер
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Во Львовской области пятый день подряд продолжаются масштабные военные учения “Rapid Trident-2019“ (“Стремительный трезубец-2019“), в которых украинские военнослужащие учатся взаимодействовать с партнерами из стран НАТО.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в учениях задействовано более 3500 человек из 14 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады. Всего около 500 человек.

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Украину представляют бойцы одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВСУ, военнослужащие ЛитПолУкрбрига, оперативная группа гражданско-военного сотрудничества ВСУ, подразделения РХБ защиты и оперативного обеспечения, а также батальонно-тактическая группа МВД.

Подавляющее большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО / ООС на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в командно-штабной фазе учений привлекаются украинские армейцы из состава многонациональной литовско-польско-украинской бригады, которая была создана в 2014 году.

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Целью «Rapid Trident-2019» является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины, США, других государств-членов и партнеров НАТО.

Напомним, Украина готовится к отводу войск по всей линии фронта.

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Теги: учения, Rapid Trident, ВСУ
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Комментариев (3)
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T-REX2    20.09.2019, 12:55
Оценка:  -2
T-REX2
Да видели мы вас на мосту Метро....спецура хренова
WTF2wtf    20.09.2019, 13:05
Оценка:  0
WTF2wtf
Там менты были
WTF2wtf    20.09.2019, 13:26
Оценка:  0
WTF2wtf
"Корд"
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