Захват моста в столице: прокуратура просит арестовать АТОшника Белько

Органы прокуратуры просят суд взять под стражу подозреваемого.

Прокуратура просит Днепровский районный суд столицы взять под стражу подозреваемого в захвате моста Метро Алексея Белько. Об этом сообщается на сайте суда.

Днепровский районный суд Киева сообщает, что 20 сентября 2019 в суд поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей... в отношении Белько А. Н., подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 УК Украины, - говорится в сообщении суда.

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К слову, Белько не предъявили подозрение в подготовке теракта. Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч.2 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение о минировании) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Участнику боевых действий на Донбассе грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Уточняется, что рассмотрение ходатайства прокуратуры назначено на 14:00 в пятницу, 20 сентября.

Напомним, что известно о "минере" Белько. Мужчина развелся с женой в Крыму, сдавал взрывчатку правоохранителям и мечтал стать снайпером.

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