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Захват моста в столице: прокуратура просит арестовать АТОшника Белько

Комментариев: 5
Органы прокуратуры просят суд взять под стражу подозреваемого.
Захватчика требуют взять под стражу
Захватчика требуют взять под стражу
mvs.gov.ua

Прокуратура просит Днепровский районный суд столицы взять под стражу подозреваемого в захвате моста Метро Алексея Белько. Об этом сообщается на сайте суда.

Днепровский районный суд Киева сообщает, что 20 сентября 2019 в суд поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей... в отношении Белько А. Н., подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 УК Украины, - говорится в сообщении суда.

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К слову, Белько не предъявили подозрение в подготовке теракта. Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч.2 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение о минировании) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Участнику боевых действий на Донбассе грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Уточняется, что рассмотрение ходатайства прокуратуры назначено на 14:00 в пятницу, 20 сентября.

Напомним, что известно о "минере" Белько. Мужчина развелся с женой в Крыму, сдавал взрывчатку правоохранителям и мечтал стать снайпером.

 

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Теги: прокуратура, Алексей Белько, захват моста
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Комментариев (5)
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alex-zol    20.09.2019, 13:25
Оценка:  +3
alex-zol
Так зашквариься с этим наркоманом, могли только наши мусора. Позор!!!!
Антибес    20.09.2019, 13:23
Оценка:  +3
Антибес
Да как вам не стыдно!Он же Герой,он "ваивал с Расиий"!Немедленно наградить его и отпустить!
boriss11    20.09.2019, 13:21
Оценка:  +7
boriss11
Не АТОшника, а конченного наркомана, называйте вещи своими именами.
T-REX2    20.09.2019, 13:11
Оценка:  +5
T-REX2
заодно и поручителя
РухНС    20.09.2019, 13:18
Оценка:  +5
РухНС
И обоим по 10 лет строгача
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