Аксенов будет править Крымом еще 5 лет

За такое решение проголосовал оккупационный "парламент" Крыма.

Сергей Аксенов будет управлять Крымом еще 5 лет Facebook Сергея Аксенова

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Сергей Аксенов будет руководить оккупационной администрацией в Крыму еще пять лет. Об этом сообщают российские СМИ.

За кандидатуру Аксенова отдали свои голоса 74 из 75 депутатов так называемого “крымского парламента“, сформированного по итогам “местных выборов“ 8 сентября, которые не были признаны международным сообществом.

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Для справки. В конце февраля 2014 года российские военные без опознавательных знаков (так называемые “зеленые человечки“) захватили парламент АР Крым. Под дулами автоматов они заставили крымских депутатов проголосовать за “выход из состава Украины“, а также за назначение местного русофила Сергея Аксенова главой крымского правительства.

Напомним, РФ протащила на конференцию по правам человека от ОБСЕ коллаборантов из Крыма.

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