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Аксенов будет править Крымом еще 5 лет

Комментариев: 7
За такое решение проголосовал оккупационный "парламент" Крыма.
Сергей Аксенов будет управлять Крымом еще 5 лет
Сергей Аксенов будет управлять Крымом еще 5 лет
Facebook Сергея Аксенова

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Сергей Аксенов будет руководить оккупационной администрацией в Крыму еще пять лет. Об этом сообщают российские СМИ.

За кандидатуру Аксенова отдали свои голоса 74 из 75 депутатов так называемого “крымского парламента“, сформированного по итогам “местных выборов“ 8 сентября, которые не были признаны международным сообществом.

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Для справки. В конце февраля 2014 года российские военные без опознавательных знаков (так называемые “зеленые человечки“) захватили парламент АР Крым. Под дулами автоматов они заставили крымских депутатов проголосовать за “выход из состава Украины“, а также за назначение местного русофила Сергея Аксенова главой крымского правительства.

Напомним, РФ протащила на конференцию по правам человека от ОБСЕ коллаборантов из Крыма.

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Теги: Крым, Сергей Аксенов
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Комментариев (7)
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Антибес    20.09.2019, 13:59
Оценка:  0
Антибес
Ну и слава Богу.Значит ещё 5 лет будет порядок.
всем_пока    20.09.2019, 13:59
Оценка:  -1
всем_пока
Яндекс переводчик с русского на украинский слово "УПРАВЛЯТЬ" переводит как "ПРАВИТИ" (править) ;(
Надеюсь, что БМ не умышленно из списка - "керувати, керуючи, управляти, рядити, кермувати, правити
(руководить, управляться, править, рулить)" не выбрал "РУКОВОДИТЬ"
BROKER666    20.09.2019, 13:57
Оценка:  -1
BROKER666
вешайтесь, крысчане...
haarp    20.09.2019, 13:43
Оценка:  -1
haarp
это так глупо , признали не признали , вот например было бы у меня 1 млрд дол. и мне все равно признали вы что они у меня есть или не признали , они мои и все.
dimasvetik    20.09.2019, 13:51
Оценка:  0
dimasvetik
было откуда! Украл???
haarp    20.09.2019, 13:54
Оценка:  -1
haarp
два все равно откуда , я ими пользовался бы а вы не признавали ))) хахахаха
dron29    20.09.2019, 13:57
Оценка:  0
dron29
И где бы ты ими пользовался - ах да в на расии)))
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