"Бидося": Соцсети шутят над спящим на рабочем месте "Слугой народа"
Читай также: Нардеп Соломчук “засветил” кроссовки стоимостью десятка пенсий
Народный депутат от фракции “Слуга народа“ Алексей Устенко вчера "прилег отдохнуть" прямо в сессионном зале Рады во время пленарного заседания.
Соответствующий кадр того, так депутат спит на своем рабочем месте, разместил фотограф Ян Доброносов в Facebook. “Устал“, - прокомментировал автор свое фото.
Читай также: До драки не дошло: Тимошенко поссорилась с министром в прямом эфире
Пользователи в комментариях шутят над спящим депутатом. "Давит на массу)) А не на кнопки))", "Може, молоко видавати за погані умови роботи?", "А ви шо думали...?! Легко нардепом бути !?", "Він відписує, щоб не було видно", - пишут они.
Журналисты перед началом 9 созыва выпустили ролик о том, чем запомнился прошлый созыв, в том числе, призвав новых депутатов не спал на рабочем месте.
Ранее нардеп Александр Дубинский появился в ВР в провокационной футболке.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.