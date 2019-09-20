Разумков отчитал “слуг народа” и заподозрил подставу, - СМИ

Источник в партии рассказал много интересного.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков возмутился тем, что парламентарии с треском провалили голосование законопроекта №1009, который дает НАБУ и ГБР право прослушивать чиновников.

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Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на собственный источник в пропрезидентской фракции.

Источник сообщил, что Разумков был злым и говорил, что ситуация выглядит, как подстава.

Ссор не было. Дима давал фидбэк вчерашним событиям в Раде. Он злой, потому что считает, что его подставили, - сообщил собеседник издания.

По словам депутатов фракции “Слуга народа”, в четверг утром у никого не было замечаний по этому законопроекту. Между тем, ближе к голосованию их коллеги из фракции “Европейская солидарность” убедили не голосовать за законопроект.

Вам в уши влили порошенки-геращенки глупости. Вы доверяете чужим фракциям больше, чем своей, - цитирует Разумкова собеседник УП.

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Также изданию стало известно, что под конец заседания фракция договорилась проводить дополнительное заседание перед каждым важным законопроектом, чтобы в зале не возникало конфузов.

Напомним, 44 "Слуги" заблокировали расследование дел против депутатов. 44 депутата от "Слуги народа" не позволили отменить "поправки Лозового" и прослушивать нардепов без разрешения Рады.

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