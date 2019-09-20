Банда киллеров: Суд отпустил из-под стражи двоих подозреваемых в убийстве директора Сaparol

Еще четырех подозреваемых по делу отправили под домашний арест.

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Киево-Святошинский суд Киевской области 19 сентября 2019 года отпустил из-под стражи двух подозреваемых (среди которых возможный организатор) по делу об убийстве директора компании “Капарол Украина“ Павла Зможного, которое было совершено еще в 2016 году. Также задержанные подозревались и в убийстве начотдела рекламы Киевского метрополитена. Суд арестовал только одного из семи задержанных и еще четверых отправил под домашний арест.

Об этом сообщают “Украинские новости“ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, судья Максим Медведский отпустил двух подозреваемых - Редькина и Липского.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии их под стражу, не избрав им никакой меры пресечения. При этом Медведский своим решением арестовал только одного подозреваемого - Стеблянку.

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В то же время судья этого же суда Людмила Ковальчук также отказалась удовлетворить ходатайство прокуратуры о взятии под стражу остальных 4 подозреваемых по делу и отправила их под домашний арест.

“В целом по делу об убийстве проходят 7 фигурантов. По данным источника, за решение по Редькину и Липскому судья Медведский получил 120 тысяч долларов“, - утверждает издание со ссылкой на свои источники.

Как сообщалось 17 сентября, правоохранители задержали подозреваемых в убийстве директора украинского представительства известного немецкого концерна Сaparol, которое было совершено еще в 2016 году.

Также в полици уточнили, что задержанная банда киллеров причастна и к другим громким убийствам.

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