Депутаты усовершенствовали закон о защите географических указаний

Теперь украинские "коньяк" и "шампанское" вне закона, но зато можно защитить от подделок мелитопольскую черешню и карпатский мед.

Читай также: Бывший замглавы Госохраны Зе возглавил Аппарат ВР

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1065 о совершенствовании правовой охраны географических указаний. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, документ поддержали 277 народных избранников.

Законопроект разрабатывался в рамках имплементации требований из Соглашения об ассоциации и других евроинтеграционных обязательств Украины. Этим документом наша страна присоединяется к общеевропейской системе защиты географических брендов.

Читай также: Вакарчук не прогулял работу в Раде из-за концерта в Минске

В частности принятый закон дает новое определение терминам “географическое указание“, “название места согласования товара“ и т.п. Также уточнены условия и правила правовой охраны географических указаний.

Данный законопроект позволит на государственном уровне защитить от подделок такие известные географические бренды как сыр Рокфор, грузинское вино, швейцарские часы, шампанское, коньяк и т.п. Кроме того, появляется правовая основа для создания и защиты собственных украинских географических брендов.

Читай также: Нардеп Соломчук “засветил” кроссовки стоимостью десятка пенсий

Например, при обсуждении данного законопроекта поднимался вопрос утверждения на уровне правительства таких географических брендов как гуцульская овечья брынза, мелитопольская черешня, закарпатское вино, карпатский мед и тому подобное.

Напомним, Рада разрешила НБУ штрафовать банки из-за обманутых клиентов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.