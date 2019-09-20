В Одессе пьяный мужчина открыл стрельбу

У злоумышленника изъяли карабин и патроны.

В Киевском районе Одессы пьяный 43-летний мужчина открыл стрельбу, увидев возле своего дома автомобиль, в котором трое мужчин ждали его соседку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области.

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Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины сообщили о нескольких выстрелах в воздух в полицию.

Копы прибыли на вызов оперативно. Они утихомирили дебошира, изъяли у него карабин и несколько патронов к нему.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье ч.4 статьи 296-й Уголовного кодекса Украины “Хулиганство”.

На данный момент мужчину отправили в СИЗО. За стрельбу среди белого дня ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе мужчина открыл стрельбу по людям. В ходе конфликта злоумышленник подстрелил своего знакомого.

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