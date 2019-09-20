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ГБР разрешили увидеть документы Порошенко по Керченскому проливу

Комментариев: 4
Бюро выяснит обстоятельства отправки в Керченский пролив трех военных кораблей в 2018 году.
ГБР проверит документы по Керченскому проливу
ГБР проверит документы по Керченскому проливу
пресс-служба ГБР

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Печерский райсуд Киева предоставил разрешение следователем ГБР изъять документы, которые составляют гостайну, из Офиса президента. Об этом сообщает Единый реестр судебных решений.

Речь идет о прохождении украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году и их захвате российскими ФБСшниками. ГБР обратилось в суд, так как Банковая отказывалась выдавать документы.

Документы получит следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР.

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Надо отметить, бюро  расследует законность действий бывшего президента Петра Порошенко и руководства Генщтаба, то есть сам факт отправки трех кораблей ВМС с 24 моряками на борту в аннексированный РФ Керченский пролив.

Напомним, 18 сентября Петра Порошенко опять вызывали на допрос в ГБР.

 

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Теги: ГБР, Порошенко, Керченский пролив, моряки, корабли, ВСУ
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Комментариев (4)
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Антибес    20.09.2019, 14:55
Оценка:  0
Антибес
Респект!
T-REX2    20.09.2019, 14:49
Оценка:  -1
T-REX2
Пиарился Пэдрило томосятское,как всегда
LifeStriker    20.09.2019, 14:36
Оценка:  +1
LifeStriker
вот она капитуляция, проверять законность того права которое нам пренадлежит априори! ЗЕБИЛЫ
Антибес    20.09.2019, 14:55
Оценка:  0
Антибес
Бот многоликий,вам лишь грязь под собственными ногтями принадлежит.
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