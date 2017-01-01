Двое военных были ранены из РПГ на Донбассе

Раненые эвакуированы в медицинские учреждения.

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На Донбассе в зоне операции Объединенных сил в пятницу, 20 сентября, в результате вражеских обстрелов были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На луганском направлении в 2:30 из ручного противотанкового гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил неподалеку Новолуганского.

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На донецком направлении противник начал проявлять активность утром. Около 8 часов начался обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений Объединенных сил вблизи Новотроицкого, он продолжался более часа.

Примерно в это же время из автоматического станкового гранатомета была обстреляна Новогнатовка.

Кроме того, с 10:40 до 10:55 оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Красногоровки. По имеющейся информации, с начала текущих суток 2 военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Как сообщалось 17 сентября, за 10 лет количество женщин в ВСУ увеличилось в 15 раз.

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