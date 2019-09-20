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Заманил в квартиру и начал издеваться: Под Днепром поймали педофила

Комментариев: 2
Мужчина поглумился над 12-летней девочкой.
Извращенца арестовали
Извращенца арестовали
dp.npu.gov.ua

В городе Каменское Днепропетровской области поймали 53-летнего педофила, который осуществлял развратные действия по отношению к 12-летней девочке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

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Оказалось, что злоумышленник обманным путем заманил ребенка в свою квартиру и начал издеваться над девочкой. Педофил отпустил свою жертву после того, как та начала громко плакать.

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О преступлении девочка рассказала своей маме, которая и обратилась в полицию. Личность преступника оперативно установили. Им оказался 53-летний местный житель.

Мужчину уже задержали. Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы за развращение несовершеннолетней. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, под Киевом отец годами снимал порно с участием своих детей. Снимать видео мужчина начал с момента рождения первого ребенка. Мальчику сейчас 5 лет, девочке 2 года.

 

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Теги: педофил, Днепр, полиция, развращение
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Комментариев (2)
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asfd0    20.09.2019, 15:07
Оценка:  -2
asfd0
Правильно писать -"Ему грозит от 5 до 8 лет" если он не АТОшник.
Lyonya-Space    20.09.2019, 15:14
Оценка:  0
Lyonya-Space
Упоротое, при чём здесь АТО?
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