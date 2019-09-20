Заманил в квартиру и начал издеваться: Под Днепром поймали педофила

Мужчина поглумился над 12-летней девочкой.

В городе Каменское Днепропетровской области поймали 53-летнего педофила, который осуществлял развратные действия по отношению к 12-летней девочке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

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Оказалось, что злоумышленник обманным путем заманил ребенка в свою квартиру и начал издеваться над девочкой. Педофил отпустил свою жертву после того, как та начала громко плакать.

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О преступлении девочка рассказала своей маме, которая и обратилась в полицию. Личность преступника оперативно установили. Им оказался 53-летний местный житель.

Мужчину уже задержали. Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы за развращение несовершеннолетней. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, под Киевом отец годами снимал порно с участием своих детей. Снимать видео мужчина начал с момента рождения первого ребенка. Мальчику сейчас 5 лет, девочке 2 года.

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