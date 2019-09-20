"Формулу Штайнмайера" в Минске не подписали из-за "технического недоразумения"

В следующий раз контактные группы могут согласовать договоренность о выборах.

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На заседании ТКГ в Минске текст так называемой "формулы Штайнмайера" не согласовали из-за "технического недоразумения". Об этом Европейской правде" заявил глава МИД Вадим Пристайко.

"Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе", - пояснил он.

"А еще, действительно, представитель Украины высказал определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - отметил глава МИД.

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Пристайко добавил, что текст документа, который должны были согласовать в Минске, может измениться до следующего заседания. При этом все изменения в тексте "формулы Штайнмайера" должна согласовать контактная группа.

"Возможно, к этому тексту будет что-то добавлено или отнято - потому что именно для этого им и передали этот текст, чтобы они с ним работали", - отметил он.

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"Во что он превратится - останется ли он без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить ТКГ", - заявил Пристайко.

Напомним, вчера под Офисом президента протестовали против "формулы Штайнмайера".

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