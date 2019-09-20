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Депутаты разрешили бизнесу не пользоваться ГОСТами

Комментариев: 2
Теперь национальные стандарты становятся сугубо добровольными, а не обязательными.
ГОСТы стали необязательными
ГОСТы стали необязательными
depositphotos.com

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Использование государственных стандартов при производстве товаров становится сугубо добровольным. Такой принцип вводится законом о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона “О стандартизации“, который Верховная Рада приняла в пятницу, 20 сентября.

Как пояснила автор законопроекта депутат от “Слуги народа“ Роксолана Пидласа, сами государственные стандарты остаются в силе. Предприятия и далее могут их применять в своей работе. Просто теперь стандарты перестают быть обязательными:

Мы не отменяем стандартны. Они остаются, но использование их будет окончательно добровольным. Все экологические нормы, нормы безопасности пищевой продукции и другие должны регулироваться законами, постановлениями и указами госорганов, – отметила народная избранница.

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Закон создавался с целью гармонизации отечественного законодательства с европейскими нормами, где подобные стандарты также являются добровольными за очень редким исключением.

Закон вступает в силу с 2021 года.

Напомним, Рада разрешила НБУ штрафовать банки из-за обманутых клиентов.

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Теги: ГОСТ, закон, Верховная Рада, евроинтеграционные законы
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Комментариев (3)
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Lyonya-Space    20.09.2019, 15:12
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Тогда вопрос: нах ГОСТы (ДСТУ) вообще нужны?
Теперь вся жратва будет делаться исключительно с применением пальмового масла, строить будем то что может рухнуть в любое время и т.д. и т.п!
Идиоты?
ВосставшийИзБана    20.09.2019, 15:16
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Обязательной должна быть маркировка. Изделие соответствует ДСТУ.
ЗаУкраину    20.09.2019, 15:19
Оценка:  0
ЗаУкраину
космос, я поставил тебе+. Ведь соображаешь оказывается, когда можешь на собственной шкуре прочувствовать последствия майдаунной дерьмократии.
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