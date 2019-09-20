Профессор столичного вуза пропагандировал “русский мир”: детали громкого скандала

Вуз уже прокомментировал инцидент.

В Межрегиональной академии управления персоналом, которая находится в Киеве, вспыхнул скандал из-за украинофобских и пророссийских взглядов преподавателя кафедры управления персоналом и экономики труда - профессора Виктора Колпакова.

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Огласку истории дала студентка этого же учебного заведения Полина Кравченко. На своей странице в Facebook девушка подробно описала конфликтную ситуацию.

Девушка рассказала, что во время лекции 18 сентября профессор полтора часа “поливал грязью” Украину.

Студентка возмущенно рассказала, что профессор на лекциях вкладывает в головы студентов свою пророссийские взгляды. Он навязывает свое мнение и говорит, “что войну на Донбассе начала Украина, что украинского языка нет, у нас "нация без мозга", что нашей стране нужно вернуть союз с РФ, которую назвал "сильным государством с хорошими зарплатами". Кроме того, по мнению преподавателя, в украинском Крыму после оккупации Россией "наступила нормальная жизнь".

Я знаю, что мы живем в свободной стране, где каждый из нас имеет право на свое мнение, свои взгляды и свои политические предпочтения, - отметила студентка.

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Между тем, Кравченко призвала не забывать о реалиях: военная интервенция РФ и гибель украинцев от рук оккупантов.

Кроме того, девушка рассказала, что Колпаков на той лекции заметил ее саркастическую улыбку и это его взбесило. Начался спор, в результате которого профессор “приказал” студентке “уйти вон”.

Я не имею желания здесь писать все, что я от него услышала за свою "бандерность"... он кричал: "Я военный, я полковник, я приказываю тебе - пошла вон!", но я сказала, что я никуда не пойду из аудитории, ведь я никак его не обижала, не срывала процесс, и плачу большие деньги за обучение. Профессор тем временем требовал от ребят из группы "вытащить эту хамку отсюда силой!". Группа не двигалась, я едва сдерживала слезы..., - говорится в публикации.

Кравченко рассказала, что пожалела о том, что не смогла снять поведение преподавателя на камеру мобильного телефона.

Кроме того, студентка обратилась к руководству вуза в требованием дать оценку действиям профессора. Администрация вчера, 19 сентября, отстранила профессора от исполнения обязанностей. Продолжается служебное расследование.

Судя по биографии Колпакова, обнародованной на сайте вуза, он окончил Челябинское Высшее Военно-авиационное училище штурманов (1979), Военно-воздушную Академию им. Гагарина (1988) по специальности оперативно-тактическое управление. Академия управления при президенте России (2005), по специальности методология управления. Кандидат военных наук (1998), доцент. Преподает дисциплины: "Теория и практика же менеджмента", "Управление развитием персонала", "Стратегическое управление", "Управление знаниями персонала".

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