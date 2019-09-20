Этой осенью в армию призовут 15 тыс. юношей

Большинство срочников отправится в ВСУ, остальных распределят по другим ведомствам.

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Этой осенью на срочную службу в Украине должны призвать 15,2 тыс. граждан. Об этом на брифинге сообщил начальник управления персонала - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадий Долгашов, пишет УНИАН.

Больше всего юношей отправится непосредственно в Вооруженные силы Украины - 9 тыс. человек. Еще 4,4 тысячи человек пойдут служить в Национальную гвардию. Госпогранслужба зарезервировала для себя 1 тыс. призывников, а Государственная специальная служба транспорта - 800.

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Долгашов напомнил, что стандартный срок службы в Украине сейчас составляет 18 месяцев. Однако призывники с высшим образованием служат только 12 месяцев. При этом солдаты-срочники не привлекаются для выполнения боевых задач в зоне проведения ООС.

По словам заместителя начальника штаба, расходы на каждого призывника составляют около 4 тыс. 406 грн, при этом 3 тыс. 842 грн призывник получает как денежное пособие. Также генерал-майор напомнил, что призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет.

Напомним, ООН требует от Украины отказаться от ареста уклонистов от армии.

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