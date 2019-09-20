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“Нафиг их всех распустить!”: Богдан пригрозил разогнать Верховную Раду

Комментариев: 5
Глава ОПУ недоволен тем, как работают парламентарии.
Богдан недоволен "Слугой народа"
Богдан недоволен "Слугой народа"
president.gov.ua

Глава Офиса президента остался недоволен тем, что депутаты от “Слуги народа” с треском провалили голосование за законопроект который дает право НАБУ и ГБР прослушивать чиновников.

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Об этом передает Украинская правда, ссылаясь на собственные источники во фракции.

Сегодня утром фракция провела заседание. Оказалось, что недовольным остался не только спикер Рады Дмитрий Разумков, но и глава Офиса президента Андрей Богдан.

Как рассказал изданию еще источник из близкого окружения президента, глава Офиса президента Андрей Богдан, пришел в ярость из-за провала голосования.

Андрей (Богдан, - ред.) кричал: “Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?“ А вот Володе (Зеленскому, - ред.) надо отдать должное, он утихомирил Андрея и спокойно начал разбираться. Вова спрашивал у Разумкова, почему депутаты не голосовали, в чем проблема и так далее, - сообщил собеседник УП.

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На данный момент конфликт исчерпан. Разумков попросил нардепов заранее его говорить, какие законы их волнуют, чтоб не происходило подобных ситуаций.

Напомним, Разумков отчитал “слуг народа” и заподозрил подставу. Источник в партии рассказал много интересного.

 

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Теги: скандал, ВР, Рада, Богдан, ссора
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Комментариев (6)
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Орест_Пiхва    20.09.2019, 17:01
Оценка:  0
Орест_Пiхва
А палубиёвскими методами не пробовали?
КимЧенПых    20.09.2019, 17:00
Оценка:  0
КимЧенПых
ну так пусть мандаты сложат.
Next-Step    20.09.2019, 16:50
Оценка:  -1
Next-Step
Не для того вони примазувались під "слугу", щоб прищемити себе. Ви робіть, щоб закони працювали для усіх, а не міняйте прилипал. Ви ж самі з самого початку сплюндрували Закони, сплюндрували Конституцію і що, щось досягли своїми незаконними достроковими виборами?
Noblesse_obliger    20.09.2019, 16:49
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
Так я что-то не понял,кто у нас президент - ЗЁ или этот презерватив???
Sancho-s    20.09.2019, 16:34
Оценка:  +1
Sancho-s
Понты
colavova    20.09.2019, 16:21
Оценка:  -1
colavova
цяця паламалася)))
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