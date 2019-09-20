“Нафиг их всех распустить!”: Богдан пригрозил разогнать Верховную Раду

Глава ОПУ недоволен тем, как работают парламентарии.

Глава Офиса президента остался недоволен тем, что депутаты от “Слуги народа” с треском провалили голосование за законопроект который дает право НАБУ и ГБР прослушивать чиновников.

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Об этом передает Украинская правда, ссылаясь на собственные источники во фракции.

Сегодня утром фракция провела заседание. Оказалось, что недовольным остался не только спикер Рады Дмитрий Разумков, но и глава Офиса президента Андрей Богдан.

Как рассказал изданию еще источник из близкого окружения президента, глава Офиса президента Андрей Богдан, пришел в ярость из-за провала голосования.

Андрей (Богдан, - ред.) кричал: “Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?“ А вот Володе (Зеленскому, - ред.) надо отдать должное, он утихомирил Андрея и спокойно начал разбираться. Вова спрашивал у Разумкова, почему депутаты не голосовали, в чем проблема и так далее, - сообщил собеседник УП.

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На данный момент конфликт исчерпан. Разумков попросил нардепов заранее его говорить, какие законы их волнуют, чтоб не происходило подобных ситуаций.

Напомним, Разумков отчитал “слуг народа” и заподозрил подставу. Источник в партии рассказал много интересного.

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