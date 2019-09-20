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Киев сначала подготовится, а потом попросит НАТО сразу о членстве - МИД

Комментариев: 6
Украина откажется от риторики, вредящей получение как ПДЧ, так и членства в НАТО.
Пристайко считает, что нужно сначала провести реформы
Пристайко считает, что нужно сначала провести реформы
миссия при НАТО

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Украина движется в направлении членства в НАТО, но отказывается от риторики, которая вредила в продвижении к ПДЧ в Альянсе. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью "Европейской правде".

"Мы готовы и не отказываемся от него. Но мы отказываемся от риторики, которая, по нашему мнению, вредила в продвижении к этому ПДЧ", - уверяет министр.

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По словам Пристайко, существует два подхода, один из которых заключается в постоянном напоминании о стремлении к ПДЧ, и это возможное направление дипломатической работы.

"Второе направление предусматривает, что Украина понимает реальность и просит то, что в принципе доступно - конечно, если немножко добавить усилий", - пояснил глава МИД.

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"А когда в результате реформирования, стандартизации, улучшения взаимной совместимости и т.д. ситуация доходит до состояния, мы составляем для Альянса интерес, то мы говорим: "Мы все еще хотим в НАТО", - говорит Прийстайко. 

"Если считаете, что для этого нужно ПДЧ - мы готовы к ПДЧ, и мы уже готовы настолько, что можем его быстро выполнить", - пояснил он.

По словам министра, это станет возможным, когда украинские органы власти применят необходимое количество стандартов, чтобы стать взаимосовместимыми с НАТО.

 

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Теги: Украина, НАТО, реформы, ПДЧ, Киев, Прийстайко
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Комментариев (7)
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Sancho-s    20.09.2019, 16:34
Оценка:  0
Sancho-s
Ну конечно и они сразу возьмут)))
Sancho-s    20.09.2019, 16:36
Оценка:  -2
Sancho-s
Сдуру можно член сломать, а не членство получить...
nelci    20.09.2019, 16:29
Оценка:  -6
nelci
При власти Порошенко действовали хотя бы честно, а теперь будут все делать исподтишка и дулю держать в кармане и молиться втихаря!
Антибес    20.09.2019, 16:21
Оценка:  -7
Антибес
Подготовится,попросит членство.И как всегда,это членство получит.Во все дыры..
WTF2wtf    20.09.2019, 16:23
Оценка:  +4
WTF2wtf
Boxerogos,
тебя, упоротого шизоида-украинофоба из раши,
сразу нахyй
T-REX2    20.09.2019, 16:16
Оценка:  -9
T-REX2
Скажем дружно-нaxyй нужно
WTF2wtf    20.09.2019, 16:18
Оценка:  +4
WTF2wtf
Путинский бот само собой против ... не за то россия так Донбасс оккупированный чморит
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