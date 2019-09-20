Киев сначала подготовится, а потом попросит НАТО сразу о членстве - МИД

Украина откажется от риторики, вредящей получение как ПДЧ, так и членства в НАТО.

Пристайко считает, что нужно сначала провести реформы миссия при НАТО

Читай также: НАТО теряет преимущество над РФ – генерал США

Украина движется в направлении членства в НАТО, но отказывается от риторики, которая вредила в продвижении к ПДЧ в Альянсе. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью "Европейской правде".

"Мы готовы и не отказываемся от него. Но мы отказываемся от риторики, которая, по нашему мнению, вредила в продвижении к этому ПДЧ", - уверяет министр.

Читай также: Названа дата заседания совета НАТО в Украине

По словам Пристайко, существует два подхода, один из которых заключается в постоянном напоминании о стремлении к ПДЧ, и это возможное направление дипломатической работы.

"Второе направление предусматривает, что Украина понимает реальность и просит то, что в принципе доступно - конечно, если немножко добавить усилий", - пояснил глава МИД.

Читай также: Венгрия не проявляет намерений примириться с Украиной - Кабмин

"А когда в результате реформирования, стандартизации, улучшения взаимной совместимости и т.д. ситуация доходит до состояния, мы составляем для Альянса интерес, то мы говорим: "Мы все еще хотим в НАТО", - говорит Прийстайко.

"Если считаете, что для этого нужно ПДЧ - мы готовы к ПДЧ, и мы уже готовы настолько, что можем его быстро выполнить", - пояснил он.

По словам министра, это станет возможным, когда украинские органы власти применят необходимое количество стандартов, чтобы стать взаимосовместимыми с НАТО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.