В ОП рассказали о планах президента в Нью-Йорке

В том числе, президент встретится с украинской и еврейской общинами.

Президент собрался вылетать в Нью-Йорк в понедельник president.gov.ua

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23-26 сентября президент Владимир Зеленский едет с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

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Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины США, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

Вчера президент уже сформировал делегацию для участия в Генассамблее ООН. Ее возглавит Вадим Пристайко.

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