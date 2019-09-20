"Будь проще и льсти ему": Дипломат дал совет Зеленскому на встречу с Трампом

Бывший посол США в Украине также порекомендовал Зеленскому остерегаться Рудольфа Джулиани.

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Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер дал президенту Владимиру Зеленскому несколько советов о том, как вести переговоры с Дональдом Трампом. Свои рекомендации дипломат изложил в Твиттере.

По его мнению, украинский президент во время разговора со своим коллегой из Белого дома должен быть проще и льстить собеседнику:

Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант. Не игнорируй Конгресс и остерегайся Руди Джулиани (адвокат Трампа – ред.), — написал Пайфер.

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Напомним, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Генассамблее ООН, которая состоится в Нью-Йорке. После этого он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой встречи будут вопросы безопасности, война на Донбассе, привлечение американских инвестиций в украинскую экономику, борьба с коррупцией в Украине.

Напомним, СМИ озвучили дату встречи Трампа и Зеленского. По предварительной информации, она состоится 25 сентября.

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