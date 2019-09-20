Абромавичус предлагает продать недостроенный крейсер "Украина"

В Укроборонпроме считают, что корабль не соответствует современным потребностям ВМС Украины.

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ГП “Укроборонпром“ рассматривает возможность продажи недостроенного ракетного крейсера “Украина“. Об этом заявил глава госконцрена Айварас Абромавичус в интервью DW, пишет сайт Укроборонпрома.

По словам чиновника, достраивать крейсер нет никакого смысла, поскольку он слишком большой и не подходит для украинского флота:

В Украине нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера, - заявил он.

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Абромавичус отметил, что Украина будет строить новые корабли, но меньшего размера и в большем количестве, что соответствует потребностям Вооруженных сил.

При этом указывается на то, что ракетный крейсер “Украина“, с тоннажем в 11 500 т. и длиной 186,4 м, разработан еще в 1970-х годах и задумывался для уничтожения авианосцев в условиях открытого океана. Такой корабль просто не способен эффективно действовать в современных условиях и в принципе не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

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Также в Укроборонпроме сообщили, что сейчас недостроенный крейсер находится на Николаевском судостроительном заводе, который вынужден тратить значительные средства на его содержание. Указывается, что в случае затопления корабля произойдет экологическая катастрофа, которая сильно навредит акватории рек Ингул, Южный Буг и прилегающих районов Черного моря.

Напомним, ВМС впервые получили новое спасательное судно.

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