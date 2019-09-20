Санкции против РФ деградируют - Пристайко
Читай также: "Формулу Штайнмайера" в Минске не подписали из-за "технического недоразумения"
Санкции против России из-за агрессию на Донбассе и аннексию Крыма деградируют, считает глава МИД Вадим Пристайко. Об этом он заявил "Европейской правде".
Механизм рушится, когда лидеры европейских стран приглашают Россию в G8, а представителей "крымских организаций" - на заседание ОБСЕ.
По его словам, на Западе продвигают идею постепенного снятия санкций с России при реализации Минских соглашений. краина против такого развития событий.
Читай также: Под ОП протестовали против формулы Штайнмайера
"Мы обеспокоены, когда нам говорят: "Ну, как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на полгода". Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться", - заявил Пристайко.
Украинская дипломатия не наивная и понимает, что каждая страна преследует, в первую очередь, собственные интересы, заверил глава МИД, но интересы других государств не всегда совпадают с украинскими.
Читай также: Зеленского позвали на заседание совета лидеров СНГ
"Те, кто с нами были изначально - они не изменили своей позиции. А другие до сих пор не слышат наших аргументов", - посетовал он.
Киев сначала подготовится, а потом попросит НАТО сразу о членстве, рассказал также ранее Пристайко.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Осень – это новые надежды...»
Теперь россия просто оккупант ... главное чтобы эти боевые наци убрались нах из нашей страны в расею, ооккупанты херовы, "пабидители" Донбасса путиснкие!
Оккупанты херовы
российкие оккупанты убрались из Украины уже, с Донбасса и из Крыма?
Нах пшло, шизоидное многостаночное из раши ...