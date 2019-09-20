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Санкции против РФ деградируют - Пристайко

Комментариев: 11
Лидеры мировых государств сами разрушают идеологию санкцию, когда зовут Россию в G8 или на совещание ОБСЕ.
Европа сама разрушает санкции против РФ, считает глава МИД
Европа сама разрушает санкции против РФ, считает глава МИД
EPA/UPG

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Санкции против России из-за агрессию на Донбассе и аннексию Крыма деградируют, считает глава МИД Вадим Пристайко. Об этом он заявил "Европейской правде".

Механизм рушится, когда лидеры европейских стран приглашают Россию в G8, а представителей "крымских организаций" - на заседание ОБСЕ.

По его словам, на Западе продвигают идею постепенного снятия санкций с России при реализации Минских соглашений. краина против такого развития событий.

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"Мы обеспокоены, когда нам говорят: "Ну, как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на полгода". Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться", - заявил Пристайко.

Украинская дипломатия не наивная и понимает, что каждая страна преследует, в первую очередь, собственные интересы, заверил глава МИД, но интересы других государств не всегда совпадают с украинскими.

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"Те, кто с нами были изначально - они не изменили своей позиции. А другие до сих пор не слышат наших аргументов", - посетовал он.

Киев сначала подготовится, а потом попросит НАТО сразу о членстве, рассказал также ранее Пристайко.

 

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Теги: Пристайко, санкции, РФ, Украина, Донбасс, Крым
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Комментариев (11)
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Ira0956    20.09.2019, 18:13
Оценка:  -1
Ira0956
«Кто сказал, что осень это грусть?
Осень – это новые надежды...»
WTF2wtf    20.09.2019, 18:18
Оценка:  +2
WTF2wtf
ДядяИра, да не ной ты, педик на службе )))
Антибес    20.09.2019, 17:46
Оценка:  -5
Антибес
Россия за 5 лет привыкла к санкциям,в большинстве своём компенсировав убытки от них отечественным бизнесом.Знаю десятки мелких фермеров из России.Сказать что они жалуются на жизнь не могу,ежегодные доходы каждого из них превышают 100 миллионов рублей.Их дома не хуже чем у обитателей Рублёвки,только
Антибес    20.09.2019, 17:49
Оценка:  -5
Антибес
стоят эти дома гораздо дешевле за счёт меньшей стоимости земли.Но вот строят эти дома одни и те же бригады строителей и отделочников.Это реальные профессионалы,их обеспечили работой минимум на год вперёд.Знаете сколько зарабатывает член такой строительной бригады?Минимум 10 тысяч рублей в день.
WTF2wtf    20.09.2019, 17:59
Оценка:  +2
WTF2wtf
Да насрать на вашу расию, шизоид-урианофоб путинский.
Теперь россия просто оккупант ... главное чтобы эти боевые наци убрались нах из нашей страны в расею, ооккупанты херовы, "пабидители" Донбасса путиснкие!
WTF2wtf    20.09.2019, 18:00
Оценка:  +2
WTF2wtf
на оккупированном россией Донбассе ты хер найдешь работу за 10 тыс ваших российских деревянных В МЕСЯЦ, баклан упоротый ...
Антибес    20.09.2019, 18:04
Оценка:  -4
Антибес
То что ты полоумный бот-"урианофоб",име ющий на БМ десятки разных аккаунтов,никто не сомневается.Но мне,как гражданину Украины,постоянно проживающему в Украине,твои бессильные конвульсии до одного места.До какого?Правильно,до жoпы!))))))))
WTF2wtf    20.09.2019, 18:05
Оценка:  +1
WTF2wtf
"Мирняку" на Донбассе россияне таких денег и близко не платят ... они даже своему пушечному мясу в армейских корпусах платят меньше, чем получает охранник в АТБ или в Билле.
Оккупанты херовы
WTF2wtf    20.09.2019, 18:07
Оценка:  +1
WTF2wtf
Крым для царька россии типа еще люди как-то, а на Донбассе для него тупо какие-то дешевые и бесправные третьесортные рабы, на порядок хуже и дешевле крымских ... хотя населения на оккупированном россией Донбассе было намного больше, чем во всем Крыму!
Антибес    20.09.2019, 18:13
Оценка:  -3
Антибес
Бот,я твой флуд однообразный не читаю уже года 3 как ты перестал писать под ником Den2009.Ты очень толстый и при этом очень тупой бот.Ты предельно зашорен в своей метожичке 2015-го года.И это хорошо.На твоём фоне даже дурак выглядит гением.Занавес.)))))))))
WTF2wtf    20.09.2019, 18:17
Оценка:  +1
WTF2wtf
Boxerogos,
российкие оккупанты убрались из Украины уже, с Донбасса и из Крыма?

Нах пшло, шизоидное многостаночное из раши ...
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