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Названа причина пожара в военном госпитале в Луцке

Комментариев: 1
Вероятной причиной пожара является замыкание проводов электроснабжения, сообщили в Военной прокуратуре.

Причиной пожара в военном госпитале в Луцке могло стать замыкание проводов электроснабжения. Об этом сообщает Военная прокуратура Западного региона в Facebook.

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Сообщается, что вероятной причиной пожара является замыкание проводов электроснабжения. Пожар ликвидирован.

Военной прокуратурой Луцкого гарнизона зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины в связи с возникновением ночью 20 сентября 2019 года пожара в Луцком военном госпитале.

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Пострадавшие отсутствуют. Медицинский персонал и больные из госпиталя вовремя эвакуированы.

Следствие продолжается. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Накануне сообщалось, что в Луцке произошел пожар в военном госпитале. Из госпиталя был эвакуирован 91 человек, среди которых семь больных в тяжелом состоянии.

 

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Теги: огонь, пожар, прокуратура, пожарные, Луцк, военный госпиталь
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Комментариев (1)
Антибес    20.09.2019, 18:17
Оценка:  0
Антибес
Брехня!На самом деле"герои"-недобитки праздновали очередную пэрэмогу над Россией в"танчиках"и"контр е".Сели,выпили,легли друг с другом,как в былые годы в АТО/ООС в окопах...И вдруг у них сдетонровали их рабочие пердаки!В итоге пожар и убытки...
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