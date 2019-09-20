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Обучения полностью на венгерском языке в Украине не будет - Пристайко

Комментариев: 10
В МИДе устали повторять Будапешту, что закарпатские венгры – граждане Украины, а не Венгрии.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Facebook МИД

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Детям специфических языковых групп нужна отдельная учебная программа, но обучения полностью на венгерском языке не будет. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью “Европейской правде“.

Отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Украина идти на уступки Венгрии в вопросе школьного образования для венгерского национального меньшинства и вносить правки в закон об образовании, министр заявил:

Мы пообещали нашим венгерским партнерам, что внесем изменения в эту статью, продолжив переходный период до 2023 года. Потому что они сами говорили, что “это всё, и больше у нас претензий нет“. Мы это сделали. И тут выяснилось, что претензии никуда не делись, венгры продолжают ту же риторику, мол: “Ужас, ничего не изменилось, все пропало!“, - рассказал Пристайко.

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Также украинский дипломат посетовал на то, что официальный Будапешт воспринимает закарпатских венгров как своих граждан, а не граждан Украины:

Мы уже сто раз объясняли Венгрии: на Закарпатье живут наши граждане, украинские. Даже если у них венгерское происхождение и корни. Мы с большим одобрением воспринимаем то, как сильно Венгрия беспокоится об украинских гражданах венгерского происхождения, но на самом деле и мы тоже отстаиваем их интересы, интересы наших граждан, - заявил министр.

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По его мнению, гражданин Украины должен иметь право и возможность общаться и с другими украинцами, и с органами власти. А вот замыкать венгерскую общину в “анклав“ Украина не позволит:

Мы все равно движемся дальше, потому что понимаем, что детям специфических языковых групп нужна отдельная программа. Но 100% обучения на венгерском языке не будет. Мы сказали совершенно четко нашим венгерским партнерам – это абсолютно нереально и не будет такого, чтобы был создан такой конгломерат внутри Украины, - пояснил Пристайко.

Напомним, в Кабмине не заметили у Венгрии намерений примириться с Украиной.

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Теги: Пристайко, Венгрия, венгры в закарпатье
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Комментариев (10)
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bertal    20.09.2019, 18:18
Оценка:  0
bertal
Полностью не будет"- полностью, это как? украинский только 1 час в месяц, год?
bertal    20.09.2019, 18:27
Оценка:  +4
bertal
Может надо наоборот? Сделать все школы украинские, и в зависимости от региона дополнительно уроки на языке, где живут в основном другие нации. Но все дети должны знать мову, иначе никогда не будет понимания в стране. Это моё личное мнение.
Антибес    20.09.2019, 17:40
Оценка:  -6
Антибес
Закарпатье-де факто является Венгрией.Кто там был,это знает наверняка.Так же это знает каждый кто имеет мозг.Это грустно,но это факт.Закарпатье гораздо ближе к Венгрии чем ЛДНР к России.
Woodbrother    20.09.2019, 17:48
Оценка:  +1
Woodbrother
Это вам на вашей вонючей москве только так кажется.
Антибес    20.09.2019, 18:00
Оценка:  -5
Антибес
Бабушка Виолетта,прийди в себя.Ты снова перепила глодопойла.Я в Москве никогда не был,живу в Украине,сейчас пью вино"Изабелла"и смотрю по СТБ как"тикают часы"поминая откинувших копыта"героев"за минувшую неделю.)))))))
Woodbrother    20.09.2019, 18:14
Оценка:  +3
Woodbrother
Антибес - то что вы живете на москве, знает весь БМ. Так что не надо тошнить на эту тему.
Антибес    20.09.2019, 18:32
Оценка:  0
Антибес
Бабуся Виолетта,а"весь БМ"это по видимому десятки твоих ников и десятки ников твоего сынка под основным ником Wtf2wtf?)))))
виктор    20.09.2019, 18:06
Оценка:  +3
виктор
Мение свинорылого путинососа неИпет
Антибес    20.09.2019, 18:07
Оценка:  -5
Антибес
Именно поэтому твоё мнение никто и не спрашивает!))))))))
WTF2wtf    20.09.2019, 18:25
Оценка:  +2
WTF2wtf
Boxerogos,
тебе, упоротому шизоиду-украинофобу, не дают на расее учить венгерский???

Нах пшло
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