“Окончательно сломалась”: Под Черкассами в больнице повесилась многодетная мать

Женщина не смогла пережить потери мужа.

Под Черкассами повесилась мать 5 детей, которую госпитализировали в больницу с терапевтическим диагнозом. Об этом сообщает телеканал ICTV.

Читай также: “Жертва шанхайского образования”: В Шанхае 13-летний украинец покончил с собой из-за издевательств учителя

Сообщается, что многодетная мать не смогла пережить смерть мужа, который умер недавно. Местные сообщали соцслужбы о том, что женщина пьянствует, дети не ухожены и не посещают школу. Между тем, женщина не скрывала свою вину, но сделать ничего не могла.

Перед смертью мать сообщила своим детям о скором уходе. Она сказал им, что осталась одна без поддержки и окончательно сломалась.

Дети после этого вызвали полицию. Женщину госпитализировали с терапевтическим диагнозом. Трагедия случилась за 10 минут, когда многодетную мать оставили в палате без присмотра.

Читай также: Под Николаевом ребенок нашел повешенными своих родителей

Медработники нашли ее в петле. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.Врачи говорят, что никаких признаков психических расстройств или заболеваний у многодетной матери не было.

Детьми занимаются сейчас их крестные.

Напомним, под Тернополем 14-летняя девочка повесилась после прочтения культового романа. Подробности смерти школьницы рассказали ее подруги и полиция.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.