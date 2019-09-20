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“Окончательно сломалась”: Под Черкассами в больнице повесилась многодетная мать

Комментариев: 4
Женщина не смогла пережить потери мужа.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Под Черкассами повесилась мать 5 детей, которую госпитализировали в больницу с терапевтическим диагнозом. Об этом сообщает телеканал ICTV.

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Сообщается, что многодетная мать не смогла пережить смерть мужа, который умер недавно. Местные сообщали соцслужбы о том, что женщина пьянствует, дети не ухожены и не посещают школу. Между тем, женщина не скрывала свою вину, но сделать ничего не могла.

Перед смертью мать сообщила своим детям о скором уходе. Она сказал им, что осталась одна без поддержки и окончательно сломалась.

Дети после этого вызвали полицию. Женщину госпитализировали с терапевтическим диагнозом. Трагедия случилась за 10 минут, когда многодетную мать оставили в палате без присмотра.

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Медработники нашли ее в петле. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.Врачи говорят, что никаких признаков психических расстройств или заболеваний у многодетной матери не было.

Детьми занимаются сейчас их крестные.

Напомним, под Тернополем 14-летняя девочка повесилась после прочтения культового романа. Подробности смерти школьницы рассказали ее подруги и полиция.

 

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Теги: самоубийство, многодетная мать, потеря мужа, повешение
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Комментариев (4)
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Ira0956    20.09.2019, 18:16
Оценка:  0
Ira0956
Мой Ангел … как же ты устал ,
Меня от бед оберегая …
Со мною вместе старше стал
Сединки в перышках сверкают …
Ponadyser    20.09.2019, 17:57
Оценка:  +1
Ponadyser
Таке життя в незалежной... В УССР дети ходили в школу, а родители работали..
Coюзник    20.09.2019, 18:11
Оценка:  -1
Coюзник
Не каркай ... посмотри на свою Россию.
Coюзник    20.09.2019, 18:16
Оценка:  -1
Coюзник
Не надо идеализировать УССР ... там тоже были и школы-интернаты и колонии для малолетних ... и не благополучные семьи ...
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